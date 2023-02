Manifestazioni per la pace a Cuneo e Fossano

Venerdì 24 febbraio a Cuneo, in via Roma davanti alla Prefettura, e sabato 25 febbraio a Fossano, in piazza Manfredi, il coordinamento “Europe For Peace” di cui le Acli fanno parte, organizza due manifestazioni per la pace, per chiedere l’immediato disarmo e l’avvio dei negoziati di pace in Ucraina.

La manifestazione del 24 a Cuneo prevede il ritrovo alle ore 17,30 davanti alla Prefettura, con corteo fino in piazza Galimberti; quella del 25, a Fossano, sempre alle 17.30, in piazza Manfredi.

Le Acli cuneesi e nazionali si uniscono alla mobilitazione lanciata dalla coalizione “Europe For Peace” ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina: “Come Acli – dice il presidente provinciale Acli di Cuneo, Elio Lingua – siamo impegnati con altri gruppi e movimenti a per tenere alta l’attenzione sul dramma del popolo ucraino; vogliamo che cessino i combattimenti e che il Governo si faccia promotore, in Europa, di un negoziato di pace rapido e concreto”.

Si invitano a partecipare alle manifestazioni sia gli aclisti sia tutti coloro che desiderano far sentire la loro voce per dire stop alla guerra.