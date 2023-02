Undici ingegneri da tutta Italia si sono formati al Master cuneese “Manufacturing 4.0”: cerimonia in Confindustria [FOTO]

Questa è la storia di un viaggio. Il viaggio durato due anni di undici ragazzi laureati in Ingegneria provenienti da varie Regioni d'Italia. Si sono ritrovati a novembre 2020 in pieno periodo Covid a iniziare il Master di II livello in “Manufacturing 4.0” del Politecnico di Torino, realizzato in collaborazione con Confindustria. Hanno studiato per un anno in remoto e per l'altra metà in presenza, presso la sede monregalese del Politecnico. Ma hanno anche lavorato: assunti full time come apprendisti in alta formazione. Nove di loro alla Michelin (sedi di Cuneo e Alessandria) e due alla Westport Fuel Systems di Cherasco (ex MTM), in modo da integrare la formazione e applicare sul campo le materie di studio.

Oggi, venerdì 24 febbraio, la cerimonia di chiusura in Confindustria Cuneo. Un momento emozionante per fare il punto con tutti gli attori coinvolti: Politecnico, Regione Piemonte, Confindustria Cuneo e imprese.

La presentazione degli studenti del Master

Annagrazia Alcorano, Tecnico Qualità e gestione dei rischi nella sede Michelin ad Alessandria: "Il master ha rappresentato per me una grande opportunità per entrare nel mondo del lavoro e aumentare il mio bagaglio culturale. In Michelin sono cresciuta. Ho imparato cosa significa il lavoro di gruppo. Abbiamo iniziato un viaggio in remoto e poi creato un team".

Gioele Baima, specialista performance e progresso nella sede Michelin di Alessandria: "Un viaggio partito in remoto. A volte non vedevamo neanche le foto, solo le iniziali. Dopo un anno ci siamo conosciuti e finalmente l'esperienza in aula. L'obiettivo è importante, ma il percorso fondamentale. Oggi è occasione per girarsi e guardare quanto fatto: competenze tecniche, tanta fiducia da azienda e Politecnico, ripagata da noi con tanto impegno, e anche importanti relazioni personali".

Francesco Basciani, Data analyst nella sede Michelin ad Alessandria: "Cito Yoda, 'do or do not, there is no try - fare o non fare, non c'è provare'. Fondamentale l'aspetto formativo del master dopo la laurea in pieno Covid, nell'estate 2020. È stato un importante balzo tra università e mondo lavorativo".

Matteo Salvatore Caprio, Animatore performance energia nella sede Michelin di Cuneo: "Il team building è stato la forza del master. Io lavoravo da un anno a Milano, ma ho colto questa occasione. E ho scoperto la realtà di Cuneo che mi è piaciuta".

Roberta Di Tucci, Data analyst nella sede Michelin di Cuneo: "Porto la foto del mio lancio col paracadute, regalatomi dagli amici del Master per il mio compleanno 2021. Lanciarsi nel vuoto può spaventare ma dall'alto la vista è bellissima. Arrivo dal Lazio. Per me venire a Cuneo è stato un po' come un lancio nel vuoto. Avevo timore, ma poi ti lanci e vedi il panorama, atterri e pensi subito di volerlo rifare. Io rifarei tutto di questo Master. Siamo stati indirizzati verso il giusto percorso. Importante la determinazione, la passione ma anche la forze del gruppo”.

Nicola Filippozzi, Michelin: “Sono stati due anni intensi. L'azienda mi ha dato fiducia e supporto. È stato un traguardo molto sudato. Siamo stati subito messi in prima linea, in posizioni stimolanti e di responsabilità. Ho trovato un gruppo che durante le difficoltà mi ha aiutato. Viviamo in un mondo che va velocissimo, ma siamo persone e le relazioni tra persone fanno la differenza. Ogni traguardo superato è l'inizio di una nuova sfida. Io guardo avanti e mi pongo altri obiettivi”.

Federico Ghezzi, responsabile manutenzione nella sede Michelin di Cuneo: “Sono toscano. Ho trovato un gruppo meraviglioso. È complicato riuscire a delineare da principio la strada per il proprio futuro ma vi sarà sempre un prossimo passo da intraprendere che ti permetterà di avanzare nella direzione che desideri. Il Master è stata una opportunità importante, oggi ricopro un nuovo ruolo e vedo grandi possibilità nel mio futuro”.

Michela Iacobelli, Logistic assistant alla Westport Fuel Sysyems di Cherasco: “Il mio motto è essere come l'acqua, immagine rappresentativa dell'industria 4.0 che spinge ad adattarsi e sviluppare nuove conoscenze. Grazie ai colleghi per lo scambio di conoscenze e competenze”

Michael Minelli, responsabile manutenzione alla sede Michelin di Cuneo: “Sono cresciuto dal punto di vista tecnico e personale. Grazie all'azienda che ha creduto in noi. E grazie al gruppo fantastico che si è creato”.

Luca Stoppa, Process engineer alla Westport Fuel Systems di Cherasco: “È stato un viaggio di arricchimento di competenze ma anche un prezioso collegamento tra il mondo universitario e quello del lavoro. Grazie ai miei compagni di viaggio”.

Valentina Tamborrino, Tecnico qualità e gestione dei rischi nella sede Michelin di Cuneo: “Propongo una mia foto con il visore, una delle tante tecnologie che l'industria 4.0 ci ha dato. E cito Silente, personaggio di Harry Potter quando dice che la curiosità non è peccato ma deve essere esercitata con cautela”.

Gli attori coinvolti

Dalla parte delle aziende ha quindi parlato Renzo Trunfio, per Michelin: “Questo Master è stato arricchente anche per noi. Il confronto con occhi nuovi ci ha permesso di crescere e di migliorare il lavoro in azienda”. E guardando i ragazzi: “Oggi i protagonisti siete voi. Vi ringrazio anche perchè avete scelto il modo migliore per mettere il piede in azienda, con umiltà e tanta voglia di fare”

Lorenzo Bergese, plant director e direttore operations di Westport Fuel Sysyems: "Siamo onorati di essere qui. Grazie a Luca e Michela, i nostri due candidati. È stata una iniziativa che ci ha fatto crescere come azienda e anche i ragazzi oggi sono pronti per nuove sfide. Da questa iniziativa ne sono nate altre, come una formazione strutturata con l'università di Brescia”.

Ines Gaveglio, direttore del personale e responsabile Education Confindustria Cuneo: "Il vostro è stato un percorso formativo ma anche di vita, un percorso di valore e di valori. I protagonisti siete voi. Se alla cerimonia di apertura vi avevo detto quanto fosse importante mettere la sella ai propri sogni per cavalcare il futuro, oggi vi dico che è importante sentirsi la responsabilità di essere capitale del futuro".

Paolo Neirotti direttore Scuola di Master Politecnico di Torino: "Questo è l'esempio di una vera collaborazione fruttuosa tra università, imprese e territorio nell'attrazione di talenti e nella loro formazione".

Raffaella Favro, settore Formazione professionale della Regione Piemonte: "La rete piemontese ha permesso di diffondere lo strumento e la governance partecipata ha permesso di creare un modello condiviso per superare anche le complessità normativa. Grazie a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato. E' stato un efficace strumento di investimento per i nostri giovani".

Il presidente della Provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo: “Grazie a chi ha fatto ripartire la sede decentrata monregalese del Politecnico, chiusa nel 2010 e ripartita nel 2019. Grazie al mio predecessore Adriano che tanto ha puntato su questo. Questo è un chiaro esempio di sinergia. Il Poli è tornato qui grazie alla pervicacia di persone ma anche grazie all'investimento di enti. C'è poi un aspetto sociale, in quella via si è riaccesa la luce e il Poli sta aiutando la città a ripartire”.

Cristina Clerico, assessore alla Cultura del Comune di Cuneo: “Il rapporto con la cultura e la conoscenza è per noi importante. Siamo una citta universitaria da poco. Invito i giovani alla trasversalità delle competenze, ad avere ingegneri umanisti. L'innovazione è importante ma anche la parte umanistica, cosi sarete davvero trasformatori della società”.

Il Master tornerà nel 2023

La cerimonia si è chiusa con la consegna dei diplomi di Master agli undici allievi. L'occasione per ribadire che il Master di II livello in “Manufacturing 4.0” tornerà : “Si sta già lavorando per nuova edizione che si conta di far partire nel 2023”.

Del resto si tratta di un importante investimento, da parte di Confindustria Cuneo insieme al Politecnico di Torino, sul futuro e sull’innovazione per formare i profili professionali più ricercati dalle aziende.

“Il percorso è il frutto dell’intensa collaborazione fra Confindustria, le imprese e il Politecnico di Torino - commenta la direttrice di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio -. E’ stato progettato congiuntamente con il Politecnico di Torino per sviluppare un modello mirato a garantire sbocchi professionali certi con prospettive di assunzione e carriere gratificanti e risorse a supporto dell’impresa nello sviluppo dei core business con tempi di inserimento ottimali”.