Il Patto Civico sugli ordini del giorno in Consiglio: "Basta propaganda, disponibili a votare documenti solo se condivisi"

Dopo il lungo consiglio comunale di ieri, venerdì 24 febbraio, il "Patto Civico" chiarisce le intenzioni, comunicate nel corso della seduta del sindaco di Mondovì Luca Robaldo, riguardo alle misure che verranno adottate dalla coalizione riguardo i prossimi ordini del giorno che verranno presentati dalle minoranze (leggi qui).

Ieri, lo ricordiamo, erano tre gli ordini del giorno presentati, due a firma del centrodestra e uno del centrosinistra, tutti bocciati, in considerazione del fatto che non erano stati condivisi precedentemente nella conferenza dei capi gruppo.

"Abbiamo espresso, in completa trasparenza, la posizione dei Gruppi Consiliari di Maggioranza rispetto agli Ordini del Giorno, - dichiarano dal Patto Civico - vale a dire quei documenti che - discussi e votati in Consiglio - impegnano l'Amministrazione Comunale. Lo abbiamo fatto perché alcuni Gruppi Consiliari di Minoranza ritengono di utilizzare questo importante strumento solo come propaganda fine a sé stessa, per avere spazio sugli organi di stampa ed ottenere la conseguente pubblicità. Indipendentemente dal contenuto dei documenti, quindi, e perché riteniamo che amministrare sia cosa seria, finché questi documenti saranno utilizzati in questo senso, non ci presteremo. Siamo, invece, disponibili a condividere preventivamente gli Ordini del Giorno ed a votarli unitamente alle minoranze, come dimostrato dall'Ordine del Giorno relativo al futuro della Fondazione CRC".