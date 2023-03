Torna "Un Borgo di Cioccolato": l'opera simbolo sarà dedicata a Marta Bassino [VIDEO]

É stato presentata il 28 febbraio, presso la Sala Vercellotti dell'ATL del Cuneese, l'edizione 2023 di Un Borgo di Cioccolato, goloso appuntamento dedicato a grandi e piccini.

Presenti per l’occasione Roberta Robbione, Sindaca di Borgo San Dalmazzo e l’Assessore con deleghe al turismo e alle manifestazioni Fabio Armando, il Presidente dell’Ente Fiera Fredda Fabrizio Massa, il Presidente Regionale di Confartigianato Giorgio Felici, la Presidente Confartigianato di zona Katia Manassero, la Presidente dell’Associazione Amici del Cioccolato Giovanna Chionetti, il Direttore della Camera di Commercio di Cuneo Patrizia Mellano, il Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Sergio Marro e il Vicepresidente della Fondazione CRC Enrico Collidà.

L’evento prevede la partecipazione delle associazioni locali, delle associazioni di categoria, oltre all’esposizione delle opere in cioccolato realizzate dagli “Amici del Cioccolato” e dalle scuole di arte bianca, per le quali è previsto un concorso per l’opera più bella, che potrà essere votata in presenza e online sul sito www.fierafredda.it.

Saranno inoltre presenti stand commerciali con prodotti di pasticceria. In programma alcune attività: con il laboratorio “Dulcioliva” verranno lavorate le nocciole ricoperte di cioccolato e sarà prodotto il “Cuneese”, cioccolatino di alta qualità esportato in tutto il mondo. Il laboratorio “Amici del Cioccolato” permetterà di lavorare il cioccolato in diversi soggetti per produrre il cioccolatino ”Ciao Turin” omaggio al Capitano Rosso: il cioccolatino sarà venduto nei giorni di fiera e il ricavato andrà in beneficenza a “Medici senza Frontiere”. Il laboratorio del “Consorzio Paste di Meliga” sarà dedicato alla cottura delle paste che saranno poi servite con la cioccolata calda, mentre i laboratori degli “Istituti Arte Bianca” guideranno i partecipanti alla lavorazione di soggetti pasquali di cioccolato. Non mancheranno i laboratori per i più piccoli, organizzati dagli “Amici del Cioccolato”, durante i quali i bambini decoreranno un uovo pasquale da portare a casa in omaggio (riservato a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni, durata 1 ora, massimo 30 partecipanti. Necessaria la presenza di un adulto per bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni). L’area esterna di Palazzo Bertello sarà invece dedicata allo street food.

Sabato 11 marzo, alle ore 14, in occasione dell’inaugurazione verrà svelata l’opera simbolo della manifestazione, dedicata quest’anno alla campionessa di sci alpino Marta Bassino. Domenica, in Via Vittorio Veneto, si terrà il mercatino dell’antiquariato, mentre i musei e le chiese di Borgo San Dalmazzo saranno aperti al pubblico.

“Con piacere ritroviamo questa manifestazione che nell’edizione 2023 è stata arricchita di tante attività e spettacoli che oltre ad animare Palazzo Bertello, coloreranno anche il centro cittadino borgarino.” – dichiara la Sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione – “L’arte del cioccolato e quella visiva si fonderanno, dando origine anche alla scultura di cioccolato che sarà dedicata a Marta Bassino, ambasciatrice del nostro territorio, nonché portatrice di valori concreti e significativi quali impegno, fatica, dedizione e passione, doti indispensabili per raggiungere grandi obiettivi. Turisticamente Borgo San Dalmazzo, posta nel crocevia di tre importanti vallate con specifiche peculiarità mantiene salde radici culturali oltre ad un significativo paesaggio naturalistico. Siamo cresciuti, sul fronte delle presenze, anche grazie al percorso multimediale storico-didattico Memo 4345 di cui l’ATL del Cuneese è gestore, ma restano sempre attrattive anche la collina del Monserrato e la Cripta antica. Nel corso dell’anno molti saranno gli eventi organizzati che culmineranno con la nostra regina, la Fiera Fredda in dicembre, che per tutti noi è la testimonianza di una tradizione da tramandare. Desidero ringraziare per questo ricco calendario di eventi tutto il consiglio direttivo e amministrativo dell’Ente Fiera di Borgo e il mio assessore Fabio Armando. Non posso poi non sottolineare che da qualche mese Borgo San Dalmazzo è entrata a far parte dell’Unione Montana Valle Stura, ed insieme alle valli Gesso e Vermenagna condivide Margreen, la Green community che unisce i nostri territori in modo sinergico e lungimirante per l’oggi e il domani.”

Così Mauro Bernardi, presidente dell’ATL del Cuneese, esprime la propria soddisfazione: “Un appuntamento imperdibile che tradizionalmente apre la stagione degli eventi fieristico-gastronomici che l’ATL promuove nel circuito Sapori di Primavera. Attraverso questa storica rassegna, puntiamo a valorizzare il nostro patrimonio gastronomico di eccellenza, i nostri piccoli capolavori artistici e le nostre tradizioni, per presentarle al pubblico in una cornice gioiosa e conviviale.”

Per info e prenotazioni delle visite è possibile contattare l'Ufficio Turistico IAT (0171.266080).