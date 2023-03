Come scegliere il miscelatore della doccia perfetto

Il miscelatore della doccia sarà il reale protagonista dei momenti rilassanti che ti concederai per dare un tocco diverso all’inizio delle tue giornate, o semplicemente per distendere i nervi e le tensioni accumulate al suo termine.

Una cosa è certa: non tutti sono uguali e per effettuare un acquisto oculato hai bisogno di tenere saldi in mente una serie di elementi.

In questo articolo, vedremo insieme quali sono i principali elementi che dovrebbero orientare le tue scelte di acquisto in materia di miscelatori da bagno, per acquistare un elemento che possieda le caratteristiche tecniche e le forme ed i colori che rispecchiano al meglio le tue preferenze e gusti personali.

Occhio ai brand

È sempre difficile orientarsi ed affermare con assoluta ed incontrovertibile certezza che un brand sia migliore di un altro, o che, ancora, un brand sia sempre e costantemente autore di articoli di indiscutibile qualità. È anche vero però che ci sono marchi che si impegnano a confezionare sempre articoli solidi, resistenti, o di fornire un’assistenza e servizio di garanzia continuativo, a differenza di altri.

Uno di questi è sicuramente Grohe, che con la qualità e solidità di ciascuna sua produzione, riesce a garantire un servizio continuativo e sicuro ad ogni suo cliente.

Per questo motivo, se stessi cercando un articolo di rubinetteria di Grohe online, puoi valutare di dare uno sguardo alle soluzioni presenti all’interno del catalogo di Rubinetteriashop, per avere tutto quello di cui hai bisogno per arredare e completare l’acquisto di articoli di rubinetteria del tuo bagno in un unico posto, facendoli arrivare dove e quando vuoi.

Occhio alla potenza di erogazione

La potenza di erogazione di un miscelatore è un importante indicatore della qualità che riuscirai ad ottenere nel tempo dalla tua doccia. Purtroppo, se sceglierai un miscelatore che non possiede grande potenza di erogazione, la situazione non farà che peggiorare con il tempo e la sedimentazione di calcare ed altri residui contenuti nell’acqua.

Per questo motivo, prediligi un miscelatore che ti consenta davvero di regolare il flusso dell’acqua e che possieda una reale capacità di regolazione del flusso in uscita, per assicurarti confortevoli docce per il più lungo periodo di tempo possibile.

Evita miscelatori che presentino componenti elettriche

A meno che tu non abbia prefissato un budget cospicuo, evita miscelatori che presentino delle sezioni elettriche al loro interno. Anche quelle di miscelatori low cost possiedono tutte le caratteristiche impermeabili di cui hai bisogno per lavarti in sicurezza, ma, se sono di scarsa qualità, il principale rischio associato al loro acquisto è che le funzionalità che questo miscelatore prometteva di garantirti tramite queste, possa abbandonarti molto in fretta, a causa di avarie del sistema dovute alla momentanea occlusione causata dalla sedimentazione del calcare.

A prescindere dal tipo di miscelatore che andrai ad acquistare, ricorda di privilegiare le tue personali preferenze tecniche. A meno che tu non scelga di acquistare un miscelatore particolarmente vistoso, potrai avere la tranquillità di scegliere un articolo che non debba per forza corrispondere perfettamente alle tue preferenze estetiche, prediligendo il comfort alle tue preferenze.