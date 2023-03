Busca: venerdì 10 marzo il color day del parco-giochi diffuso

Piccoli ingegneri, progettisti e artisti al lavoro: è quanto si vedrà venerdì 10 marzo in città, nel “giorno dei colori”, o, detto all’inglese, “color day”, tappa fondamentale dell’ampliamento del parco-giochi diffuso sorto per iniziativa del Comune, con la ditta Circo Wow, nel 2021. Si tratta di postazioni di gioco disegnate a terra con le istruzioni disponibili su QR code, ma che lasciano spazio alla fantasia e ripropongono i divertimenti semplici e creativi di una volta.



La giornata prenderà avvio al mattino a San Chiaffredo con i bambini delle classi IV e V della scuola primaria della frazione, che, coinvolti da subito nella progettazione, hanno già elaborato in classe disegni e proposte. Al pomeriggio l’appuntamento sarà esteso a tutti i bambini di Busca, dalle ore 14,30 in piazza della Rossa, dove avverranno le prove generali in un coloratissimo gioco d’insieme.



“La giornata rientra nel progetto di ampliamento del parco-giochi diffuso - spiegano le assessore alla Famiglia, Lucia Rosso, e alle Politiche giovanili, Beatrice Aimar - . Ringraziamo il dirigente dell’istituto comprensivo, Davide Martini, e le insegnanti delle classi IV e V della scuola di San Chiaffredo. Dopo una prima giornata dedicata alla fase elaborativa svoltasi a fine gennaio, si prosegue ora con la messa a terra dei progetti ideati dai bambini, coinvolgendo tutti coloro che vorranno partecipare al pomeriggio in piazza della Rossa. Idee e suggerimenti saranno poi elaborati da uno staff di artisti in una serie di nuovi giochi che saranno realizzati durante la prossima primavera /estate sia in centrocittà, sia nelle frazioni San Chiaffredo e Castelletto e a Valmala”.



Il progetto presentato dal Comune e supportato da decine di enti e associazioni buschesi ha ottenuto un finanziamento 12.500 euro dalla Regione.

Il parco-giochi diffuso

Il parco-giochi diffuso di Busca è stato il primo ad essere inaugurato in provincia di Cuneo, un’iniziativa creativa poi seguita da molti altri Comuni grazie anche al sostegno della Regione Piemonte attraverso l’attivazione di Bandi dedicati.

Il progetto buschese, ideato nel 2021 in periodo Covid per far fronte al problema dei parchi giochi tradizionali chiusi e per permettere ai bambini di giocare liberamente e in sicurezza, è stato in seguito particolarmente apprezzato da bambini e famiglie per la sua capacità di promuovere l’utilizzo degli spazi all’aperto e di vivere maggiormente la propria città.

A Busca sono state create cinque postazioni, con i temi dell’educazione ambientale, stradale e sportiva, in piazza della Rossa, in piazza Savoia, in corso Romita, in piazza Regina Margherita, in via Carletto Michelis.