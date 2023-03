Ancora migranti abbandonati sul colle della Maddalena sotto la neve. Scappato il passeur

Non si fermano i tentativi di fuga verso la Francia attraverso il colle della Maddalena. Sono già più di cinquanta, in appena due mesi, gli uomini fermati dalle forze dell'ordine. E cinque le persone arrestate in quanto individuate come passeur. Sono presumbilmente molti di più quelli che sono riusciti, invece, a lasciare l'Italia e a raggiungere clandestinamente la Francia.

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, quello della scorsa notte quando, attorno alle 4, i carabinieri sono stati allertati per la presenza di alcuni uomini all'interno di una vettura, bloccata nella neve sopra Argentera.

All'interno dell'abitacolo sei uomoni, tra i 25 e i 35 anni, tutti di origine pakistana. Del passeur nessuna traccia. Vista l'impossibilità di procedere, infatti, la persona deve aver deciso di abbandonare vettura e passeggeri e di allontanarsi a piedi, diretto chissà dove, magari atteso da un complice più a valle.

I sei sono stati portati a Borgo San Dalmazzo e poi sottoposti a tutte le verifiche di Polizia Giudiziaria, necessari per capire da dove siano partiti, dove fossero diretti e quanto hanno pagato per questo viaggio della speranza, terminato nella neve in alta Valle Stura.