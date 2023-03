A Farigliano la Cena delle Donne con un menù cucinato interamente da uomini

In occasione della giornata internazionale delle Donne, l'8 marzo, L'Aquilone di Farigliano Onlus e Casa do Menor Italia Onlus organizzano, presso il Monastero di San Biagio, la Cena delle Donne.

L'evento è reso possibile grazie ai cuochi volontari Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi, sezione Piemonte e valle d'Aosta.

La Cena delle Donne sarà riservata alle persone di genere femminile, con gli uomini impegnati a preparare, servire, cucinare, sorridere e lavare i piatti.

I fondi raccolti saranno devoluti in beneficienza per le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e in Turchia.

Il costo della cena è di 30 euro, con prenotazione obbligatoria entro il 6 marzo al 0173-76523.