Fossano celebra la festa della donna con un doppio appuntamento

Doppio appuntamento a Fossano in occasione della festa della donna.



Il primo appuntamento di lunedì 6 marzo è organizzato dal Comune in collaborazione con la consigliera regionale di Parità Anna Mantini ed è programmato lunedì 6 marzo alle ore 15 presso la sala Rossa del Comune di Fossano.



Un convegno - dibattito sul tema donna in Iran dal titolo "L'Iran in cammino verso la Democrazia" Un momento di confronto per porre l'attenzione sulla violenza dei diritti umani e civili nel regime dittatoriale iraniano, un momento di sostegno al popolo iraniano e alla sua Resistenza organizzata per la libertà, con particolare riferimento anche all'Odg approvato di recente all'unanimità dal Consiglio Comunale di Fossano.



Dopo i saluti iniziali del Sindaco Dario Tallone e della Presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi l'Avvocato Anna Mantini introdurrà gli ospiti:

Professor Valter Coraluzzo, docente di Relazioni Internazionali all'Università di Torino

Dott. Khsro Nikzat, presidente Associazione Medici e Farmacisti Democratici Iraniani residenti in Italia

Dott.ssa Yalda Jiahandarpuor, rappresentante Associazione Giovani Iraniani Residenti in Italia

Dott. Yoousef Lesani Vicepresidente Iran Libero e Democratico di Torino

Sen. Giorgio Bergesio, Senatore della Repubblica

Avv. Ivana Tolardo, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fossano



Mercoledì 8 marzo, poi, l'amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e con I Portici ha organizzato una serata presso il teatro I Portici.



Alle ore 21 verrà proiettato gratuitamente il film "Full time", una pellicola incentrata sul racconto di una giovane donna che ogni giorno deve affrontare imprevisti, organizzare la gestione dei figli e dedicarsi al lavoro. Una donna libera, indipendente e che riesce a portare a termine e a districarsi tra mille difficoltà, contando principalmente sulle proprie forze. E' una storia di coraggio e emancipazione. La serata sarà anche il momento per richiamare l'attenzione della cittadinanza sulla tragedia delle donne iraniane.



Per tale motivo la proiezione sarà preceduta da un momento di sensibilizzazione ed informazione a cura dell'assessore alle Pari Opportunità, Ivana Tolardo. "Ci è sembrato doveroso, in questo momento storico, dare il nostro contributo per richiamare l'attenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così importante quale quello della violazione dei diritti delle donne iraniane. Sono contenta che l'iniziativa, condiviso tra tutti i comuni delle 7 sorelle, abbia ottenuto risonanza e impegno da parte di molte realtà del territorio", ha precisato l'assessore.