Risate assicurate al Politeama di Bra con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere

Al teatro Politeama Boglione di Bra la risata è assicurata. Domenica 12 marzo 2023 (ore 21) Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere faranno divertire il pubblico portando in scena la commedia brillante di Enrico Maria Lamanna “Bloccati dalla neve”.

Tema centrale dello spettacolo la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità: Patrick è un uomo di mezza età che vive in un cottage di campagna e ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve.

Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui, la tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata. Due caratteri forti messi costantemente a confronto, ventiquattro ore su ventiquattro rendono inevitabile lo scontro: seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e di momenti di pura follia.

Lo spettacolo è già esaurito. È però possibile acquistare i biglietti per gli appuntamenti successivi il lunedì dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure sul circuito www.ticket.it. Il costo è di 23 euro, ridotti a 20 per gli over 65 e gli under 26

Il cartellone teatrale del Politeama prosegue domenica 2 aprile con “Forbici e follia”, spettacolo entrato più volte nel Guinness dei Primati che miscela i diversi generi che più appassionano gli spettatori: commedia brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret, interazione con il pubblico. Regia di Gianni Williams e Simone Moretto, sul palco la Compagnia Torino Spettacoli.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.