Teatro del Marchesato: “Zeppola” commedia farcita di dramma e umorismo si prepara al debutto

Manca una settima al debutto di “Zeppola”, terzo spettacolo della stagione del Teatro del Marchesato, scritto e diretto da Valerio Dell’Anna, messo in scena sul palcoscenico del circolo teatrale in piazza Vineis 11, dalla Compagnia "La Scossa".

La "prima" è venerdì 10 marzo alle 21 a cui seguiranno sette repliche: sabato 11 marzo alle sempre 21, domenica 12 marzo con il doppio spettacolo alle 17 e alle 21, venerdì 17 e sabato 18 marzo alle ore 21 e domenica 19 marzo alle 17.

Zeppola è ispirato al racconto "Boule de Suif" di Guy de Maupassant, capolavoro della narrativa, e nei due tempi articola "episodi di volta in volta drammatici, o comici fino al farsesco, toccando con umorismo e ironia argomenti più che mai attuali, scomodo patrimonio del modo d'essere di uomini e donne del nostro tempo".

Un gruppetto di turisti variamente assortiti deve interrompere bruscamente il viaggio e finisce segregato in un misero motel di un introvabile aeroporto caucasico. Qui un arrogante militare addetto alla sorveglianza concupisce una delle viaggiatrici e tenta con ogni mezzo di ottenerne i favori. Situazioni spesso surreali mettono in luce, come spesso succede in situazioni di emergenza, aspetti inattesi dei personaggi. Regia: Valerio Dell'Anna

Personaggi e interpreti: Zeppola: Paola Barbero, suor Redenta: Pia Cappelli Ghigo, suor Eulalia: Tiziana Rimondotto, Bice: Rosa Margaria, Nena: Isabella Signorile, Luana: Alina Bogzoiu, il Senatore: Sergio Catania, Moreno: Giorgio Lusso, il Sergente: Federico De Simone. Furio: Simone Bergalla.

Scenografia: Giorgio Lusso e Sergio Catania; allestimento: Mario Aigotti, consulenza musicale: Enrico Sabena. Controllo luci e suoni: Franco Carletti.

"Je Te veux" è cantata dal soprano Serena Moine.

Per informazioni e prenotazioni contattare tramite chiamata o messaggio WhatsApp il numero 3336979063. www.teatro del marchesato.it