Tarantasca, approvato il progetto di rigenerazione urbana

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rigenerazione urbana del centro storico elaborato dagli architetti dell’Ufficio Tecnico nei mesi scorsi in seguito all’aggiudicazione del contributo regionale dello scorso anno.

L’importante intervento è diretto alla riqualificazione degli spazi pubblici e allo sviluppo economico del centro storico, per una migliore gestione del costruito e dei flussi viari, oltre alla risistemazione dell’attuale manto stradale realizzato alla fine degli anni 90. Il rinnovamento migliorerà la presentazione del Comune ai suoi cittadini e ai visitatori e risolverà alcuni problemi di sicurezza e di viabilità.

L’intervento prevede due importanti aree di intervento: la zona del Municipio e l’incrocio centrale in prossimità della Chiesa Parrocchiale tra via Vittorio Veneto,via Piero Bellino, via Centallo e via Carletto Michelis. L’area prospiciente il Municipio verrà rivista attraverso la realizzazione di un innalzamento della quota stradale, la creazione di un angolo dedicato alla convivialità cittadina con l’inserimento di panchine, arredi urbani e fioriere. Si procederà alla tinteggiatura del Municipio, per intervenire sul risanamento delle facciate oltre ad abbellire lo stabile, rimuovendo i segni di deterioramento, agendo sugli intonaci, sugli elementi metallici, sistemando le modanature e cancellando eventuali fluorescenze e distacchi di materiale.

L’incrocio principale del centro storico verrà rigenerato mediante innalzamento del piano stradale, la posa di nuova pavimentazione in lastre di pietra di Luserna, il rifacimento dei quattro attraversamenti pedonali situati in prossimità, in modo da garantire maggiore sicurezza negli attraversamenti pedonali e nella percorrenza dei veicoli, oltre alla risistemazione degli elementi stradali, della segnaletica e delle caditoie per la raccolta dell’acqua piovana e la posa di arredi urbani, sedute e verde urbano.

In questi punti nevralgici verranno realizzati poi “i parchi giochi diffusi”, le aree colorate per i bambini adibite al gioco libero all’aperto, progetto vinto grazie ad un altro bando della Regione Piemonte.

Il costo totale delle opere ammonta a 230mila euro, finanziati per 195mila euro dalla Regione Piemonte e la rimanente somma da fondi comunali. Nelle prossime settimane gli uffici tecnici procederanno all’affidamento dei lavori alle ditte per poi dare inizio ai lavori, che dovrebbero terminare entro l’estate prossima.