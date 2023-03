Sette anni fa il tragico incidente che spezzò le vite dei quattro musicisti cuneesi

Oggi 6 marzo 2023 ricorre il settimo anniversario della morte di Marco Mammo Inaudi, Gian Paolo Giacobbe, Antonio Levrone, per tutti Tony Mac, e Paolo Papini, musicisti cuneesi che persero la vita in un incidente stradale sulla A21, al rientro da una tournée in Trentino. Era il 6 marzo del 2016, attorno alle 22.30.

Uno degli eventi più drammatici che la provincia di Cuneo ricordi e che suscitò un cordoglio immenso non solo nella nostra provincia ma in tutto il mondo della musica, anche da parte di artisti del calibro dei Pooh. Avevano tutti tra i 30 e i 45 anni: Antonio Levrone, per tutti Tony Mac, originario di Murazzo nel fossanese. Conosciutissimo in tutta la provincia, avrebbe compiuto 40 anni il giorno dopo l'incidente. Paolo Papini di 32 anni, conosciuto anche per essere il chitarrista e tastierista dei Madyon; Marco Inaudi, Mammo, bassista, 39 anni, e Gianpaolo Giacobbe, 45 anni, dj, di Cuneo.

Il giorno del funerale, il 9 marzo, a Cuneo venne proclamato il lutto cittadino. A celebrare il rito funebre unitario fu don Mauro Biodo, che incentrò la predica proprio sul tema della musica citando, nella sua omelia, un proverbio irlandese: "Quando Dio misura l'uomo non gli mette la corda intorno al collo, ma il metro intorno al cuore. Intorno al loro cuore Dio ha messo la musica."