Saluzzo, il Teatro del Marchesato torna in scena con "Zeppola"

Il Teatro del marchesato torna sulle scene il 10 marzo alle ore 21 con la prima dello spettacolo “Zeppola”, testo e regia di Valerio Dell’Anna. Si tratta di una messa in scena in equilibrio tra commedia e dramma, a tratti farsesca e grottesca che vuole mettere in luce gli scomodi modi di essere degli uomini e delle donne del nostro tempo, ma cerca di farlo con un’ironia dissacrante e una luce quasi impietosa sui personaggi rappresentati.

Un gruppetto di turisti variamente assortiti deve interrompere bruscamente il viaggio e finisce segregato nel misero motel di un introvabile aeroporto caucasico. Qui un arrogante militare addetto alla sorveglianza concupisce una delle viaggiatrici e tenta con ogni mezzo di ottenerne i favori. E i compagni di sventura?

Ispirandosi al racconto “Boule de Suif” di Maupassant, capolavoro della narrativa, i due tempi teatrali di ZEPPOLA svelano aspetti sorprendenti dei diversi personaggi, e le scena si avvicenda tra il drammatico e il comico, fino allo sberleffo. Come accade nella vita reale di ogni tempo, con lo suo scomodo patrimonio del dover essere, in qualche modo, uomini e donne.

La commedia in due atti sarà in scena venerdì 10 e sabato 11 marzo alle ore 21, domenica 12 marzo doppia replica alle ore 17 e alle ore 21, venerdì 17 e sabato 18 marzo alle ore 21 e domenica 19 marzo alle ore 17.

Per informazioni e prenotazioni contattare tramite chiamata o messaggio WhatsApp il numero 3336979063.