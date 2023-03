Torna sotto la Zizzola la mostra mercato di minerali "GeoBra"

Torna sotto la Zizzola, dopo il successo delle prime quattro edizioni, “GeoBra”, la mostra mercato di minerali, fossili e reperti naturali in programma sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 negli spazi del Movicentro, in piazza Caduti di Nassiriya (a fianco della stazione ferroviaria).



Nella due giorni braidese, espositori provenienti da Italia, India, Marocco e Brasile presenteranno, in un percorso di oltre 150 metri lineari, nuovi ritrovamenti e campioni “classici” del genere.

Alla mostra - organizzata dall’associazione “Amici dei Musei” con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Bra - parteciperanno con minerali, fossili e altri reperti naturalistici anche varie strutture di eccellenza nel campo della conservazione e divulgazione scientifica come il Museo Civico di Storia Naturale “Craveri” di Bra, l’Ente Parco Paleontologico Astigiano, il Museo Civico “Eusebio” di Alba, il Museo Geologico Sacco di Fossano e l’Associazione Micro-mineralogica Italiana.



Il pubblico di GeoBra potrà anche ammirare anche alcuni esclusivi “icnofossili” dell’Ente Parco Paleontologico Astigiano, tracce di antichissimi organismi, legate talvolta ad attività di alimentazione o allo spostamento su fondali marini.



La mostra mercato è visitabile ad ingresso gratuito, dalle 9:00 alle 19:00, orario continuato.



Maggiori informazioni sul sito www.amicideimuseibra.it/geobra-2023 oppure seguendo la pagina Facebook dedicata all’evento “GeoBra2023”.