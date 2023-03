All'ITB di Berlino, il salone del turismo più importante d'Europa, anche l'Atl del Cuneese

Nell’ambito delle attività previste dal calendario fieristico, martedì 7 marzo è stato presentato presso lo stand regionale il progetto delle strade storiche di montagna finanziato grazie alla L.R. 9/2021 dedicato al recupero, alla valorizzazione e alla promozione delle strade ex militari di alta quota. Il progetto prevede interventi strutturali di risistemazione dei tracciati e brandizzazione degli itinerari sotto l’egida “Vie storiche di montagna”, con la creazione di un logo identificativo utile per una promozione regionale coordinata.



La Regione ha presentato ad operatori e giornalisti i principali itinerari in quota con valenza turistica con la collaborazione delle ATL del Piemonte, in un incontro moderato dalla responsabile del settore promozione dell’ATL del Cuneese, Tiziana Aimar. Ad introdurre la conferenza la dottoressa Giulia Marcon, Dirigente regionale per l’internazionalizzazione del Piemonte. Presenti per l’occasione anche il Ministro del Turismo Daniela Santanché, il Direttore marketing e promozione di ENIT Maria Elena Rossi e il Direttore di VisitPiemonte DMO Alessandro Zanon.



“Si è trattato di un’occasione importante per sottolineare al pubblico tedesco, che notoriamente ama le montagne del Piemonte e del Cuneese, il grande impegno rivolto ad una fruibilità sempre più consapevole del grande patrimonio storico e naturalistico che questa rete strategica coordinata saprà valorizzare e promuovere” afferma l’ATL del Cuneese.