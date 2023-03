Incontro di formazione politica sugli enti locali organizzato dal Fratelli d'Italia di Cuneo

Fratelli d’Italia, Federazione Prov. Cuneo, informa la cittadinanza che, venerdì 10 marzo, alle ore 20:45 nella Sala Polivalente CDT di Cuneo, in Largo Barale 11, si terrà il prossimo evento della Scuola Politica. Oggetto della serata saranno gli Enti Locali, nello specifico il funzionamento di un Comune e l’evoluzione del ruolo ed importanza della Provincia, nell’ottica del suo ritorno nelle vesti di in un ente elettivo di primo grado.

Interverranno e saranno presenti il Coordinatore provinciale di FdIWilliam Casoni, la vice Pres. della Commissione Difesa della Camera dei deputati e sindaco di Argentera On. Monica Ciaburro, il Coordinatore regionale di FdI On. Fabrizio Comba, il Capogruppo in Consiglio Regionale, consigliere Paolo Bongioanni, il coordinatore provinciale di Gioventù nazionale, assessore del Comune di Marene Alberto Deninotti.

Condurranno la serata il relatore, consigliere comunale di Mondovì nonché responsabile per gli Enti Locali di FdI Rocco Pulitanò, i moderatori Denis Scotti, coordinatore cittadino FdI di Cuneo, il capogruppo in consiglio comunale di Cuneo, consigliere Massimo Garnero, il presidente della Commissione Statuti e Regolamenti del Comune di Cuneo, consigliere Noemi Mallone. L' eventof ormativo sarà aperto al pubblico.