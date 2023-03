Peveragno, camion contro balcone: chiusa la centrale via Roma

Incidente a Peveragno, nella centrale via Roma, nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo.



Un mezzo pesante, passando nella stretta strada del paese, ha colpito il balcone di un'abitazione nei pressi del bar 'Dal Bersagliere'.



La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo incidentato, in corso in questi minuti alla presenza della Polizia Locale.