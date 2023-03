Niente tour in Granda per il ministro Lollobrigida: programmata “call” con il 'Tavolo Frutta del Monviso'

Salta la prima visita in provincia di Cuneo del ministro all’Agricoltura della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. L’uomo alla guida del dicastero di via Venti Settembre parteciperà nel pomeriggio ai funerali del senatore Bruno Astorre, in programma domani, venerdì 10 marzo, a Colonna, provincia di Roma.