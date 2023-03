In primavera la nuova vita del Movicentro di Cuneo: pronti a partire la biglietteria bus, il negozio social food e la velostazione

Con l’aumento vertiginoso delle temperature vissuto nelle ultime settimane dalla nostra provincia comincia già a respirarsi aria di primavera. E, per Cuneo, questo nuovo periodo di rinascita porterà con sé la conclusione di alcuni importanti progetti relativi alla tanto discussa area del Movicentro: la nuova biglietteria del trasporto pubblico locale gestita da Bus Company, il negozio di social food e la seconda velostazione della città (dopo quella aperta nell’area del Parco Fluviale).



Una zona particolarmente complessa, certo tra i luoghi e i contesti più discussi dall’amministrazione comunale ormai da anni. Un’area che – dopo aver ospitato uno dei centri vaccinali della città e a 15 anni dalla sua realizzazione – tenta con questi progetti di ritrovare vivacità.

Pronta a partire la seconda velostazione della città

I lavori per la nuova velostazione sono partiti nei primi giorni del marzo scorso, realizzati dalla Riberi Costruzioni sas di Busca su progetto degli architetti Cassino e Rosso dello studio 3Mark di Cuneo. L’idea è dare all’area una connotazione specifica di uniformità che leghi la velostazione alla vicina piazza, con particolari geometrie trapezoidali riprese anche nella pavimentazione, nelle sedute e nell’aiuola.



L’area ospiterà anche un volume bianco a base rettangolare di 15,70 metri per 5,30, una struttura completamente metallica con tetto in lamiera metallica, oltre a tre sedute in calcestruzzo e un’ampia aiuola di betulla. L’insegna in metallo con la parola ‘Velostazione’ - lunga 11 metri e alta circa uno – avrà la funzione di rastrelliera portabici.



La velostazione ospiterà dalle 48 alle 56 biciclette e riserverà un posto specifico per la ricarica delle ebike. Ogni cliente riceverà una card specifica per l’utilizzo del servizio e dovrà sottoscrivere un abbonamento da una decina di euro al mese.



Il progetto ha avuto un costo di 97.500 euro (coperti da fondi europei), oltre a 130.000 euro comunali per la sistemazione dell’area con interventi di videosorveglianza, riasfaltatura e posizionamento della segnaletica.