Borgo San Dalmazzo si prepara al dolce week-end dedicato al cioccolato

“Sarà un dolce week-end a Borgo San Dalmazzo”. Così l'assessore alle Manifestazioni e Turismo Fabio Armando presenta “Un Borgo di cioccolato 2023”.

L'evento - organizzato dall’Associazione Ente Fiera Fredda e dal Comune di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato, grazie al supporto di Fondazione CRC, ATL del Cuneese, Banca di Boves - si svolgerà sabato 11 e domenica 12 marzo a Palazzo Bertello e non solo.

“E' tutto pronto. Andiamo sull'onda delle manifestazioni precedenti, tornando alla normalità dopo la pandemia, per attirare più gente possibile e sfruttando anche il centro storico”, commenta Fabrizio Massa, presidente dell'Ente Fiera.

Stand aperti dalle 14 alle 22 di sabato e dalle 10 alle 22 di domenica. L'inaugurazione alle 16.30 di sabato 11. Nell'occasione verrà svelata anche la statua di cioccolato dedicata alla campionessa Marta Bassino.

L’evento prevede la partecipazione delle associazioni locali, delle associazioni di categoria, oltre all’esposizione delle opere in cioccolato realizzate dagli “Amici del Cioccolato” e dalle scuole di arte bianca, per le quali è previsto un concorso per l’opera più bella, che potrà essere votata in presenza e online sul sito www.fierafredda.it.

Saranno inoltre presenti stand commerciali con prodotti di pasticceria. In programma alcune attività: con il laboratorio “Dulcioliva” verranno lavorate le nocciole ricoperte di cioccolato e sarà prodotto il “Cuneese”, cioccolatino di alta qualità esportato in tutto il mondo. Il laboratorio “Amici del Cioccolato” permetterà di lavorare il cioccolato in diversi soggetti per produrre il cioccolatino “Ciao Turin” omaggio al Capitano Rosso: il cioccolatino sarà venduto nei giorni di fiera e il ricavato andrà in beneficenza a “Medici senza Frontiere”. Il laboratorio del “Consorzio Paste di Meliga” sarà dedicato alla cottura delle paste che saranno poi servite con la cioccolata calda, mentre i laboratori degli “Istituti Arte Bianca” guideranno i partecipanti alla lavorazione di soggetti pasquali di cioccolato. Non mancheranno i laboratori per i più piccoli, organizzati dagli “Amici del Cioccolato”, durante i quali i bambini decoreranno un uovo pasquale da portare a casa in omaggio (riservato a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni, durata 1 ora, massimo 30 partecipanti. Necessaria la presenza di un adulto per bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni). L’area esterna di Palazzo Bertello sarà invece dedicata allo street food.

Nella giornata di domenica la manifestazione si allargherà, come detto, anche al centro storico che sarà chiuso al traffico dalle 13 alle 20. Davanti a Palazzo Bertello ci sarà un mercatino dell'antiquariato e - tra via Garibaldi, piazza Martiri, via Roma e via Marconi - saranno attivi sette punti degustazioni. Basterà acquistare un coupon da 10 euro a Palazzo Bertello o in piazza Martiri. Si potranno degustare: medaglia di cioccolato, mousse al cioccolato, gelato al cioccolato, torta cioccolato e pere, bucce d'arancia e cioccolato, bunet al cioccolato, tiramisù. Ci saranno inoltre sei punti di intrattenimento musicale: pianoforte e clarinetto, Fabos Band, PrismaDanza, Imperial Dance, Lou Serpent, violini.

Tanti gli eventi collaterali: l'inaugurazione della mostra Arte e Colore in biblioteca sabato alle 14.30, l'incontro “Parole e cioccolato: raccontare con Bitta Blue” alle 15 sempre in biblioteca. Poi visite guidate a MEMO434, la passeggiata “Alla scoperta di Borgo San Dalmazzo”.

Insomma, una manifestazione golosa da non perdere.

Per maggiori informazioni www.fierafredda.it