Maria Chiara Dante è la nuova presidente dell'Avis di Ceva

A seguito delle dimissioni del presidente Fabio Mottinelli per incompatibilità lavorativa (dopo 18 anni di impegno nella Croce Bianca è stato assunto come impiegato negli uffici dell’Asl Cn1 ed esiste un rapporto economico tra l’azienda sanitaria e l’associazione dei donatori di sangue), il direttivo dell'Avis di Ceva si è riunito per nominare un sostituto.

All’unanimità è stata eletta presidente dell’Avis Comunale di Ceva Maria Chiara Dante, già vicepresidente. E’ stato nominato vicepresidente Primo Rinaldi.

Nella stessa riunione il direttivo ha conferito a Fabio Mottinelli l’incarico di direttore, funzione prevista dallo statuto dell’associazione, per permettergli di coordinare le attività dell’Avis escludendo situazioni di incompatibilità lavorative. ”Ringrazio il direttivo per l’enorme attestato di fiducia che mi ha reso con questo ennesimo atto – dichiara il neo direttore –, farò del mio meglio per l’associazione anche in questa nuova veste e faccio i miei migliori auguri a Maria Chiara per il nuovo incarico, sicuro che ripagherà la fiducia che le è stata accordata e che continuerà a impegnarsi per l’Avis, come ha sempre fatto negli anni passati, è una ragazza in gamba e seria, l’associazione ne gioverà sicuramente. Sono anche molto contento per il riconoscimento del lavoro instancabile di Primo, con la sua nomina a vicepresidente".



Maria Chiara Dante: ”Il direttivo ha scelto dinominarmi presidente e ne sono onorata. Essere ora alla guida dell’associazione è un incarico importante che svolgerò impegnandomi a lavorare come squadra, come abbiamo fatto fino ad adesso”.