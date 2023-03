Villanova Mondovì: proseguono gli appuntamenti della lista Pianetta

Proseguono gli incontri della lista “Per Villanova”, guidata dal candidato sindaco Michele Pianetta, al lavoro sulla definizione di un “programma elettorale condiviso e partecipato”, che verrà presentato nelle prossime settimane.

Da un lato, infatti, si avvia alla conclusione la raccolta dei questionari, la cui compilazione è disponibile, fino a domenica 19 marzo, online (sul sito www.pervillanova.it e tramite il “qr code” della vetrina elettorale di via Roma 25) e nei quattro punti di raccolta (Scuola di Danza Gravity, largo Annunziata 25; bar Scapà Da Cà, via Pianfei 36, frazione Branzola; Assicuraci Gruppo Gastaldi, via Lorenzo Eula 5; Centro d’Incontro dei Sociü, ex Centro Anziani, via Alessandro Orsi 14).

D’altro canto, gli incontri con i villanovesi rappresentano il fulcro di questa fase: «E’ fondamentale - ha rilevato il candidato sindaco Pianetta - cercare un confronto costante con le persone che vivono Villanova. In questo senso, l’opportunità che regala una campagna elettorale è, senza dubbio, straordinaria: consente ad ognuno di noi di mettersi in discussione, recependo consigli, suggerimenti e, perché no, anche critiche. Soltanto in questo modo potremo proporre ai cittadini di Villanova la nostra “visione” di futuro, le nostre proposte sulla Villanova che vogliamo».

Al fianco delle serate rivolte al mondo della scuola - che, dopo l’esordio di Madonna del Pasco, faranno tappa a Branzola (lunedì 20 marzo, ore 21, locali adiacenti al campo sportivo) ed al Capoluogo (lunedì 27 marzo, ore 21, salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Alessandro Orsi 17) - è la volta di due ulteriori momenti di confronto, che andranno in scena presso la stessa “location”, ovvero la Bocciofila “Spirito Comino” (via Campo Sportivo 10).

Venerdì 17 marzo, alle ore 21, sarà la volta di un incontro rivolto agli agricoltori, mentre mercoledì 22 marzo, sempre alle ore 21, la lista “Per Villanova” si rivolgerà alla platea dei soci della Bocciofila villanovese: «Vogliamo ringraziare - concludono dalla lista “Per Villanova” - il presidente della Bocciofila, Gianni Bono, che ha inteso metterci a disposizione la sala per gli incontri, così come siamo grati a Giovanni Bergese, già assessore all’Agricoltura, che ci ha fornito utili spunti ed indicazioni preziose in vista del confronto con il mondo dell’agricoltura».

Ricordiamo che, per ulteriori suggerimenti e proposte di incontro, la lista “Per Villanova” è raggiungibile anche attraverso l’e-mail info@pervillanova.it