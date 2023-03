Due feriti nello scontro tra auto in frazione Santa Maria di La Morra

Sono state trasportate all’ospedale di Verduno con un codice di gravità giallo le due persone risultate ferite nell’incidente stradale verificatosi in mattinata lungo la Provinciale 236 in frazione Santa Maria di La Morra.



Il sinistro ha coinvolto due vetture, una delle quali, in conseguenza del violento urto, si è rovesciata sulla carreggiata.



Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 che, accertate le condizioni dei conducenti, hanno ritenuto di fare intervenire l’elisoccorso, per consentire un più rapido trasporto di uno dei feriti.



Sul posto hanno operato i vigili del fuoco intanto arrivati dal Distaccamento di Alba insieme ai Carabinieri della Stazione di Cherasco e alla Polizia Locale.