“Da Saluzzo per…” storie di cammino di due viaggiatori: più di 15 mila chilometri in 12 anni

Nilo Marocchino e Raffaele Montagna hanno percorso assieme più di 15 mila chilometri in 12 anni ed è stata proprio la passione per il cammino che li ha fatti incontrare.

I due viaggiatori converseranno sul tema “Da Saluzzo per…” domenica 19 marzo alle 16,30 al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/A, Saluzzo).

L’incontro organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo è un un appuntamento “fuori salone” nell’ambito del Terres Monviso Outdoor Festival.

Il dottor Marocchino, 82 anni, farmacista molto conosciuto a Saluzzo, autore di tante pubblicazioni in versi e in prosa, racconterà i sui viaggi dialogando con l’amico e compagno di avventure Raffaele Montagna, 77 anni, giornalista ed ex direttore dell’ente provinciale per il turismo nelle città di Perugia, Como e Varese.

I due escursionisti hanno percorso 5 volte il Cammino di Santiago, oltre ai vari “cammini” che attraversano l’Europa e l’Italia, per poi spingersi ad est alla scoperta di Romania, Polonia, Armenia, Georgia, Turchia e molti altri Stati del Vecchio Continente.

"Fin da piccolo – racconta Marocchino – avevo il desiderio di scoprire il globo terrestre. Ho iniziato da giovane con la corsa in montagna, le scalate e le maratone. Mi sono appassionato anche ai viaggi in bicicletta, ma poi mi sono reso conto che il modo migliore di conoscere il mondo è quello di percorrerlo a piedi per scoprirne l’anima. Solo così si entra in contatto con la gente, si vive in libertà quasi come in una dimensione al di fuori dal tempo e dello spazio".

A corredo dei racconti di viaggio saranno proiettate le fotografie dei luoghi raggiunti dai due pellegrini, scattate da Raffaele Montagna che afferma: "Ci stiamo allenando, facendo dai 10 ai 20 chilometri al giorno, per essere preparati a percorrere il Cammino del Reno partendo da Aquisgrana, in Germania per raggiungere, dopo circa 250 chilometri, Basilea in Svizzera".

L’ingresso all’incontro è gratuito.

Prenotazioni al seguente link: https://www.monasterodellastella.it/evento/nilo-marocchino-e-i-suoi-viaggi