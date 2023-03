Intervento del Servizio regionale di elisoccorso nel primo pomeriggio di oggi 16 marzo nella zona del Pizzo di Ormea.

I sanitari hanno soccorso un alpinista rimasto seriamente infortunato dopo essere precipitato in un dirupo. E' stato trasportato all'ospedale di Cuneo in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità.