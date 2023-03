Estate 2023, tornano le scalate leggendarie nelle Terre del Monviso

Torna anche nell'estate 2023 Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, il calendario di salite in bicicletta verso colli e arrivi in quota resi celebri dalle imprese dei corridori professionisti durante il Giro d’Italia e il Tour de France, da percorrere con le strade chiuse al traffico dei veicoli a motore.

L'evento si sviluppa in provincia di Cuneo e coinvolge le valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda e Infernotto: per otto giorni complessivi, tra giugno e settembre, gli appassionati di bicicletta tradizionale o elettrica potranno cimentarsi scalando il Colle Fauniera, il Colle dell’Agnello, il Pian del Re, che ritornano dopo il successo dello scorso anno, e le novità del 2023, il Colle di Sampeyre tra le valli Varaita e Maira e la salita verso Montoso di Bagnolo Piemonte, in valle Infernotto. Durante le giornate della manifestazione le strade saranno chiuse al traffico a motore e riservate ai ciclisti.



La partecipazione agli eventi è gratuita ed è prevista la possibilità di noleggiare bici elettriche da ritirare sul posto, previa prenotazione. Tutti coloro che si registreranno presso i punti di ritrovo previsti in ciascuna giornata riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta. Per ulteriori informazioni sul programma è possibile consultare il sito https://visit.terresmonviso.eu/scalate-leggendarie-nelle-terre-del-monviso.



La prima salita in programma è quella al Colle Fauniera, che si svolgerà sabato 17 giugno dai versanti delle valli Grana e Maira; a seguire, da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, tutte le Scalate leggendarie in sequenza per una cinque giorni organizzata come un “mini-giro”, con la possibilità di usufruire di pacchetti turistici studiati appositamente per ciclisti. Il calendario di Scalate leggendarie riprende poi in settembre, con la salita al Colle dell’Agnello di domenica 3 settembre e quella al Pian del Re di sabato 16 settembre, che concluderà il programma.



Scalate leggendarie giunge alla sua seconda edizione dopo aver visto la partecipazione di più di 3.000 appassionati ciclisti nel corso della prima, nel 2022. L'evento è organizzato da Terres Monviso e dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team. Non si tratta di una gara ma di una festa del ciclismo, un'occasione per gli appassionati delle due ruote di percorrere con il proprio passo e senza spirito di competizione strade ricche di fascino per via del loro dislivello e in virtù del ricordo delle imprese dei professionisti, senza la presenza di veicoli a motore con i quali condividere l'asfalto.



L’idea della manifestazione è quella di sviluppare e mettere a sistema la naturale predisposizione di queste valli ad accogliere un turismo di matrice sportiva e in particolare ciclistica, che si è concretizzata negli scorsi anni anche nel progetto VéloViso, grazie al quale sono stati messi in rete i più begli itinerari su asfalto e su sterrato del territorio. Si tratta di un riconosciuto strumento di crescita e di sviluppo turistico, come dimostrano tante altre esperienze analoghe in Italia e all’estero, e che potrà portare queste valli a giocare un ruolo di primo piano anche in termini di incoming turistico.