Saluzzo: grande vivacità per l'avvio della tre giorni del Festival Outdoor delle Terre del Monviso [GALLERY]

SAluzzo, Terres Monviso Outdoor Festival, foto gruppo al Quartiere per l'apertura della rassegna

Vivacità e animazione fin dalla mattinata di ieri al Terres Monviso Outdoor festival, che si è aperto a Saluzzo al Quartiere (l'ex caserma Musso di piazza Montebello) con un programma fittissimo che proseguirà fino a domani sera, domenica 19 marzo.

Ieri la presenza delle scuole nel Didattiland, percorso esperienziale di didattica all’interno del salone, che ha visto 500 bambini e studenti animare i momenti della mattinata. Oggi l’ avvio di altri incontri e il perno sul convegno "Il piano strategico Terres Monviso", dove il folto parterre di relatori ha parlato di politiche che interessano aree interne, vallate, aree pedemontane e nuove forme di organizzazione territoriale.

L’ outdoor in tutte le sue forme si mostrerà nella tre giorni con un programma incalzante di conferenze, corse, stand, pedalate, laboratori, camminate, momenti di esperienza per i bambini, food, stand di espositori, associoazioni, tutti all'insegna del turismo slow, lento, sostenibile, meditato e cosciente. L’Outdoor Festival sarà una vetrina per i protagonisti della montagna, e cioè chi vi lavora, chi la abita, chi la vive.