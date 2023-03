Bra, la Confraternita dei Battuti Bianchi ha dato il benvenuto a tre nuovi membri [FOTO]

Gioia ed emozione domenica 19 marzo nella sontuosa chiesa della Santissima Trinità di Bra per l’antico rito d’investitura dei nuovi confratelli dei Battuti Bianchi. Una cerimonia suggestiva e coinvolgente non solo per i sodali, ma anche per la popolazione che ogni anno è partecipe dell’evento.





Nel corso della celebrazione eucaristica, presieduta dal padre spirituale ed assistente ecclesiastico del sodalizio, don Giorgio Garrone, e animata dal coro di confratelli e pie consorti, hanno vestito il caratteristico camice bianco Francesco Germanetti (rettore), Edoardo Ravinale (vicerettore) e Valerio Fissore (vicerettore).





A quel punto, il rettore ed i vicerettori per l’anno 2023 hanno preso in consegna anche i medaglioni dorati, che li distingueranno nel corso della tradizionale processione del pomeriggio di Pasqua di domenica 9 aprile.



«Questa investitura rappresenta una continuità della storia, non solo della Confraternita, ma della storia di fede dell’intera città», ha detto don Giorgio Garrone, aggiungendo: «È nel battesimo che trova senso un rito tradizionale come questo. E il tocco di Cristo nel battesimo ci ha reso una cosa sola con Lui». Quindi, commentando il Vangelo della IV domenica di Quaresima, ha invitato a «entrare nel cammino misterioso e affascinante della fede, facendo attenzione a non cadere nelle trappole di quelli che vedono chiaro, ma chiedere al Signore la luce per riconoscere la sua presenza in noi».





Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato insieme all’assessore Luciano Messa ed una rappresentanza dell’altra Confraternita cittadina, quella dei Battuti Neri, a testimonianza del sentimento di grande amicizia che lega i due sodalizi.

La Confraternita della Santissima Trinità (detta dei Battuti Bianchi), presieduta da Valter Manzone, è composta da fedeli laici “custodi” di un tesoro di fede e di un bagaglio di tradizioni che trova linfa attraverso la partecipazione ai sacramenti, la preghiera e la testimonianza della vita.



Ancora oggi, dopo secoli di storia, appartenere a questa realtà, è motivo di stimolo per percorrere il cammino di cristiani in modo più intenso ed esemplare nella consapevolezza di chi vede nel camice bianco un’espressione della veste battesimale per un impegno nella vita spirituale e sociale di un’istituzione antica, ma sempre nuova.