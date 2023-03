"Nessuna minaccia con la padella. La stavo portando ad aggiustare": assolto a Cuneo

Nel marzo 2021, R.C. era stato notato dai carabinieri con una padella in mano mentre transitava in via Tino Aime a Roccavione. Insospettiti, i militari gli si avvicinarono chiedendogli spiegazioni.

L’uomo si sarebbe giustificato dicendo che stava aspettando una persona di Borgo San Dalmazzo, perché gli aveva rubato due bici nel giro di pochi giorni. In quanto alla padella, gli sarebbe servita per difendersi in caso di eventuali aggressioni da parte sua. Le forze dell’ordine, come illustrato dal maresciallo intervenuto, gli intimarono di tornare a casa, rassicurandolo che avrebbero pensato loro a contattare il presunto ladro di bici.

Denunciato per possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere e minacce, R.C. è finito a processo davanti al tribunale di Cuneo.

Nell’udienza celebratasi stamane, l’imputato ha spiegato che quel giorno stava portando ad aggiustare la padella perché il manico era allentato: “Non ho insultato né minacciato nessuno” ha detto al giudice.

L’uomo è stato assolto da entrambi i capi d’accusa perché il fatto non sussiste. Il giudice ha altresì ordinato la restituzione della padella sequestrata.