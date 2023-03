Francesco Renga e Nek in concerto all'Anima Festival di Cervere

Due grandi artisti insieme per la nuova data annunciata dai fratelli Ivan e Natasscia Chiarlo.

All'Anima Festival di Cervere, l'11 luglio, ci saranno due dei più acclamati artisti italiani: Francesco Renga e Nek, al secolo Filippo Neviani. Insieme, porteranno sul magico palco dominato dalla scultura Anima i brani che hanno segnato le loro straordinarie carriera, che torneranno ad incrociarsi in un tour che li vedrà calcare i più prestigiosi palchi italiani.

Tra questi, non poteva mancare l'Anfiteatro dell'Anima. "Siamo davvero soddisfatti di poter offrire al nostro affezionato pubblico una stagione di concerti di altissimo livello. Dopo le tre date già annunciate, siamo pronti ad annunciare altri grandi eventi - commenta Ivan Chiarlo.

Dopo i Modà, che si esibiranno il prossimo 27 giugno, e dopo l'annuncio di Fiorella Mannoia, sul palco con Danilo Rea il 6 luglio, ci sarà questo duo di straordinarie voci maschili. Renga, che quest’anno celebra 40 anni di carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Tra i suoi brani di maggior successo “Raccontami”, “La tua bellezza”, “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) e “Meravigliosa (la Luna)”, assieme a tanti altri.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015.

Insieme, daranno vita ad uno spettacolo imperdibile, tutto da godere e da cantare, immersi nella magia dell'Anfiteatro dell'Anima.

Biglietti disponibili dalle ore 16.00 di oggi su www.ticketone.it