Cuneo, Boselli (Indipendenti): “Nel quadrilatero manca (ancora) l’azione del Comune”

Proseguono le segnalazioni di contesti e situazioni illegali nel quadrilatero del centro di Cuneo. Le ultime in ordine cronologico arrivano dal capogruppo in consiglio comunale degli “Indipendenti”, Giancarlo Boselli: questi ha sottolineato come in molte aree del quartiere – tra cui via Meucci – spaccio e consumo di stupefacenti si concretizzino lungo tutta la giornata e in orario serale, con soggetti che occupano spazi a ridosso delle portine d’ingresso delle abitazioni.



Una situazione che viene attenzionata dalle forze dell’ordine – che in un più di un’occasione si sono presentati il più celermente possibile sul luogo – ma che ricomincia appena 10 minuti dopo la conclusione delle loro operazioni di controllo. “L’azione delle forze dell’ordine, con le operazioni di Polizia e Carabinieri (che non finiremo mai di ringraziare per il loro impegno e pazienza), nei mesi scorsi, ha colpito e contenuto molte situazioni di negatività ed è stata intensa – ha scritto Boselli sul suo profilo Facebook - . Certo non può essere forte e continua sempre, e da sola non basta”.

“Manca totalmente l’azione del Comune. Abbiamo chiesto mediatori e operatori di strada qualificati ventiquattro ore su ventiquattro, l’impiego della polizia urbana a sostegno delle altre forze, non con uno ma con più turni di notte – ha continuato ancora il consigliere comunale - . La sindaca e l’assessore alla polizia fanno finta di non sentire e sembra vogliano spendere altro denaro per iniziative inutili (come la BOA, costata 400.000 euro), mentre servirebbe colpire duramente e senza tregua la delinquenza con azioni investigative e creare lavoro utile per chi ha necessità di guadagnare un salario, unico modo per iniziare un percorso d’integrazione efficace.”