Violento scontro tra due vetture, prima delle 14 di oggi 22 marzo, sulla statale 28, tra Genola e Fossano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma fortunatamente le condizioni dei coinvolti non desterebbero preoccupazioni. Intervento anche per i vigili del fuoco volontari di Fossano, che si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture, e dei carabinieri, per la gestione della viabilità, fortemente rallentata in loco.