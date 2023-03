Ciaburro (FdI): “Governo Meloni contro l’emergenza siccità con un piano strategico fatto di invasi e dissalatori”

“Proprio nella Giornata mondiale dell'acqua, istituita dall'ONU nel 1992 per ricordare l'importanza di non sprecare una risorsa così importante e data fin troppo per scontata, il Governo Meloni ha ribadito la sua attenzione verso questo bene così prezioso”.

A dirlo è l’onorevole piemontese di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro.

“La cabina di regia istituita dal Governo Meloni è impegnata in prima linea a trovare soluzioni operative e risolutorie ad una emergenza che si è fatta crisi strutturale dopo un'inazione della politica durata fin troppi anni. Aumentare gli invasi, riutilizzo delle acque reflue, contenimento degli sprechi, verificare l'adozione dei dissalatori sono tutte progettualità sul tavolo per dare risposte utili e serie ai cittadini”.