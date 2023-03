Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla carica di socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

L’Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica della FONDAZIONE con l'ente originario Cassa di Risparmio di Saluzzo ed è costituita per Statuto da un numero massimo di 100 Soci, di cui 80 cosiddetti “istituzionali” (nominati dall’Assemblea stessa su proposta del Consiglio di Amministrazione o su proposta sottoscritta di almeno 30 Soci) e 20 designati da enti /organismi esterni (art. 14 Statuto). La qualità di Socio non è trasmissibile, dura per dieci anni dalla data della

nomina e può essere confermata consecutivamente per una sola volta.



L’Assemblea dei Soci svolge le seguenti funzioni:

nomina dei soci nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

designazione della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo;

formulazione di proposte all’Organo di Indirizzo circa l’attività dell’Ente;

vigilanza sull’osservanza del codice etico della FONDAZIONE.

Inoltre, l’Assemblea esprime il proprio parere non vincolante sulle:

decisioni concernenti la trasformazione o fusione della FONDAZIONE in altri enti, ovvero il suo scioglimento e la devoluzione dell’eventuale residuo della liquidazione;

eventuali altre materie sulle quali si ritenesse opportuno acquisirne il parere.



Il 14 aprile 2023 nella compagine istituzionale scadono dalla carica quindici Soci in secondo mandato (non più ricandidabili) e un Socio in primo mandato (che potrà presentare la propria candidatura). Sono pervenute recentemente le dimissioni di due Soci per motivazioni personali. Pertanto, i posti vacanti dal 14 aprile prossimo venturo, per i quali sarà possibile presentare le candidature alla carica di Socio, sono in totale 18.



I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata, accessibile dal sito istituzionale www.fondazionesaluzzo.it, che sarà attiva dalle ore 8.00 di sabato 1° aprile 2023 alle ore 20.00 di venerdì 14 aprile 2023.

A partire da lunedì 17 aprile 2023, i Soci in carica avvieranno le procedure di voto tramite la piattaforma online. Le votazioni per la nomina dei nuovi Soci avvengono per Statuto a scrutinio segreto: la piattaforma garantisce la segretezza del voto.

L’ufficio Segreteria (tel. 3341558928) è a disposizione per informazioni e assistenza.