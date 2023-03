Il comune di Revello approva una variazione di bilancio di 700mila euro

È stata approvata nel consiglio comunale di lunedì 20 marzo la variazione di bilancio del comune di Revello.

Si tratta di 700 mila euro di cui 200mila utilizzati come avanzo in caso cofinanziamenti vista la partecipazione in essere per diversi bandi di reperimento fondi.

500mila euro è la cifra stanziata per gli investimenti di cui una buona fetta riguarderanno i lavori di asfaltatura sul suolo comunale (150 mila euro). Una parte verrà stanziata per lavori cimiteriali (circa 30 mila euro), per lavori di annuale manutenzione, per materiale destinato ai cantonieri e per il proseguimento dei lavori nell’ex cinema.

Gli stanziamenti si rendono necessari anche per interventi sulla torre circolare del Municipio, come segnalato dalla Soprintendenza a seguito di sopralluogo, che prevederanno un intervento di copertura in rame della struttura. Si sta lavorando alla predisposizione del progetto ed entro maggio i lavori verranno messi a bando.

Nella variazione rientra anche il rinnovo del parco auto del comune: si tratta di 54 mila euro per due autovetture ibride. Una sarà destinata alla polizia locale, l’altra all’ufficio tecnico.