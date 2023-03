In quattrocento a Guarene per il primo tour lungo il “Sentiero dell’Incanto” [FOTO]

Si è inaugurato oggi pomeriggio, domenica 26 marzo, a Guarene, il nuovo “Sentiero dell’Incanto”, un anello di 5 km circa, gran parte sterrati, che entrerà a far parte della rete sentieristica gestita dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero.



Stimate in circa 400 le persone che si sono presentate in piazza Roma, nonostante qualche nuvolone.



Taglio del nastro eseguito dal sindaco Simone Manzone in compagnia del vice Claudio Battaglino, del presidente dell’Ecomuseo e sindaco di Montà Andrea Cauda e dell’esperto di storia e luoghi del Roero Ettore Chiavassa.



Il nuovo tracciato è stato predisposto grazie alla collaborazione del Comune di Guarene e della Pro Loco. Offre un facile periplo del poggio su cui sorge Guarene, con magnifiche vedute su tutto il Roero, da Monticello a Cisterna d’Asti e l’attraversamento di boschetti, vigneti, frutteti, in cui ci si imbatte ancora in vecchi peri Madernassa di notevoli dimensioni.



L’ultima parte del sentiero consente una veduta dal basso del castello di Guarene e passa accanto al museo all’aperto Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo.



Nonostante l’improvviso acquazzone la maggior parte dei partenti hanno percorso l’intero sentiero e hanno fatto merenda sotto il porticato del municipio, grazie al ristoro offerto dalla Pro Loco.



Il "Sentiero dell’Incanto" offrirà nei mesi a venire un motivo in più per visitare Guarene e i suoi dintorni.