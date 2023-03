Quasi 15 milioni per il restauro e il recupero di Palazzo Santa Croce: c'è il bando di gara

È stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Cuneo il bando di gara aperta per l’affidamento lavori per il restauro e recupero funzionale a biblioteca civica di Palazzo Santa Croce. Il valore totale stimato ammonta 14.600.000,00 euro euro. L'appalto è connesso ad un progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con fondi dell'Unione europea (Missione 5, componente 2, investimento 2.1 “rigenerazione urbana”). Si tratta della prima di una serie di gare d’appalto che il Comune di Cuneo aprirà nelle prossime settimane e mesi, per la realizzazione delle opere finanziate dal PNRR sul territorio di Cuneo.

Il progetto di riqualificazione interesserà tutti i piani e i locali al momento ancora in stato di abbandono, dai piani interrati, che svolgeranno una funzione di deposito e magazzino, al cortile, che verrà totalmente ripensato per offrire uno spazio aperto al servizio della biblioteca e delle sue attività; dalle sale, che saranno adibite alla lettura e alla consultazione, alla terrazza, che si vorrebbe diventasse fruibile, in sicurezza, dagli utenti. Il progetto prevede quindi spazi multifunzionali, incluse sale studio, sale convegni e aree comuni, garantendo la conservazione degli elementi architettonici di rilievo dell’edificio, come la cappella interna e le vetrate affacciate sul cortile interno, pur massimizzando l’efficienza e l’innovatività degli spazi e degli arredi.

Accanto al finanziamento europeo, sul progetto di riqualificazione di Palazzo Santa Croce convergeranno anche 4.626.000,00 euro dell’eredità dei coniugi Ferrero che serviranno ad arredare e attrezzare la nuova biblioteca dell’infrastruttura informatica e digitale. L’auspicio dei coniugi Ferrero era infatti che i fondi venissero investiti per una opera importante per Cuneo e i suoi abitanti.

Contesto: Il Palazzo Santa Croce è un edificio della città risalente al XVIII secolo, collocato nel centro storico di Cuneo in prossimità di molti luoghi della cultura tra cui il Palazzo Samone, l’Università, il Teatro Toselli e l’Ex-Complesso Medievale di San Francesco, che ospita il Museo Civico. L’edificio è andato incontro a un profondo restauro della manica est, concluso nel 2017, che ha portato alla riqualificazione della porzione del Palazzo su Via Santa Croce. Essa, ad oggi, ospita la Biblioteca 0-18, il deposito del Museo Civico, il Fondo Storico della Biblioteca di Cuneo e gli uffici di Scrittorincittà e del centro Europe Direct e Sportello Europa. La rimanente porzione del palazzo, al momento in stato di abbandono, è diventata oggetto di progettazione, con importo richiesto e ammesso a finanziamento. I lavori dovranno concludersi entro marzo 2026, quando alla città verrà restituita la Biblioteca Civica in una struttura nuova, inclusiva, efficiente e profondamente radicata nel tessuto culturale cittadino.