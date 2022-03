Uno sguardo alla nuova biblioteca civica in palazzo Santa Croce a Cuneo: presentato il secondo lotto di lavori [GALLERY]

Una biblioteca monumentale, che celebri la profonda storia che Cuneo conserva con i libri e la letteratura - non di meno la civica cuneese è la più antica del Piemonte - , ma che allo stesso tempo che vive e che viene vissuta dalla comunità: è questo l'obiettivo del progetto di restauro di palazzo Santa Croce, e di spostamento nei suoi celebri locali delle biblioteche civiche della città. Dopo aver accolto, nel 2017, la biblioteca "0-18", nella mattinata di oggi (martedì 8 marzo) gli spazi ancora non restaurati hanno visto la visita di una delegazione dell'amministrazione comunale.



Presenti per l'occasione il sindaco Federico Borgna, gli assessori Cristina Clerico e Franca Giordano, il consigliere comunale Giovanni Cerutti, l'architetto Flavio Bruna e un pool di tecnici e dirigenti comunali. La visita ha interessato le zone relative al secondo lotto di lavori, in partenza probabilmente alla fine dell'anno: il cortile interno, lo scalone aulico, le ali un tempo adibite a scuola primaria di secondo grado e, infine, la terrazza con le stenderie.



Tutte queste aree - in evidente stato di incuria e abbandono, e che coprono una superficie di circa 7.200 metri quadri - verranno recuperate, nell'ottica di un sempre più ampio intreccio tra contenuto, contenitore e città vera e propria. Verranno recuperati e riutilizzati anche i busti dei benefattori ritrovati ancora integri. Il costo della progettazione - coperto inizialmente da una parte dell'eredità Ferrero e attualmente invece oggetto di un bando PNRR - è di oltre 14 milioni di euro.



"Oggi presentiamo i lavori del secondo lotto del progetto: con la fine dell'anno partirà il cantiere, e i lavori dovranno essere rendicontati entro giugno 2026 - ha detto il sindaco Borgna - . Una vera sfida, i tempi sono stretti e le ambizioni altissime. La visita è occasione, anche, di celebrare il 'sì' della sovrintendenza al progetto preliminare; ora abbiamo 60 giorni per far realizzare quello esecutivo, per poi metterlo a gara e partire con i lavori veri e propri".



"Edifici di questo tipo impongono una complessità particolare nell'intervenire - ha specificato l'architetto Bruna - . E' necessario conoscere la realtà costruttiva e la storia dell'immobile per poter intervenire in maniera puntuale e limitando il più possibile i margini d'errore. Ritengo quindi un onore e un privilegio lavorare, da cuneese, a palazzo Santa Croce: per noi la vera sfida sarà riportare la struttura alla qualità originaria pur comprendendo gli inserimenti contemporanei".



"Manterremo l'accesso laterale attuale, ma l'accesso principale sarà attraverso il cortile, uno spazio aperto verso il centro storico dal sagrato completamente riqualificato che sia anche utile a ospitare manifestazioni legate ai nuovi usi della biblioteca, con accesso diretto allo scalone aulico e un sistema di arcate a vetrate davvero suggestivo - ha continuato - . Il fulcro del sistema distributivo, dall'accoglienza alla somministrazione dei libri si terrà nel primo locale vicino alla scala. Nei pieni superiori realizzeremo oltre alle sale consultazione una sala riunione e una sala eventi dalla capacità più ridotta, entrambe utilizzabili al di fuori dell'orario della biblioteca. Garantiremo accessibilità totale anche per le persone con disabilità grazie all'ascensore. Nei locali sotterranei, infine, troveranno posto gli impianti e l'area deposito".