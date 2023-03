Castelletto Uzzone, è morto l'ex cantoniere della Provincia Sergio Dotta

E’ mancato a Castelletto Uzzone Sergio Dotta, 90 anni, ex cantoniere della Provincia di Cuneo. Dotta era stato assunto nel 1964 come allievo cantoniere e venne promosso due anni dopo come cantoniere.

Svolse questa attività a servizio delle strade provinciale del Reparto Viabilità di Alba per quasi trent’anni, fino alla pensione nell’ottobre 1991.

Lascia il figlio Gilberto, anch’egli cantoniere della Provincia e la famiglia.

Il presidente della Provincia, Luca Robaldo e il Consiglio provinciale, insieme ai colleghi, si uniscono al lutto ricordandone le doti umane e professionali.