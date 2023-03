Alba, ai licei classico e artistico un respiro più europeo grazie all'accreditamento Erasmus+

“Con grande soddisfazione comunico che l’Agenzia Nazionale “Erasmus+ Indire” ha approvato la nostra candidatura per l’accreditamento Erasmus+ (settore Scuola), presentata alla scadenza del 19 ottobre 2022, un traguardo che pochi istituti in Italia ed Europa possono vantare di aver raggiunto”, afferma Roberto Buongarzone, dirigente scolastico del Liceo Classico Govone e del Liceo Artistico Gallizio di Alba.



L’accreditamento Erasmus+ offre una garanzia di finanziamento stabile e continuativo e resta valido per tutta la durata del Programma, fino al 2027, consentendo di fare annualmente solo domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità per tutti gli anni del Programma.

Il Piano Erasmus presentato dall’Istituto ha ottenuto un’altissima valutazione (96/100), rientrando ai primi posti tra i progetti accreditati quest’anno. L’Accreditamento sarà valido dunque fino al 2027 e permetterà al Liceo Classico e al Liceo Artistico di ricevere regolarmente fondi europei per realizzare attività di mobilità all’estero sia per i docenti che per gli studenti. Dopo un primo periodo dedicato ad attività preparatorie, le mobilità inizieranno a partire dal prossimo anno scolastico e includeranno:

- Corsi di formazione e visite (job shadowing) presso altre scuole europee, per docenti;

- Scambi presso altre scuole in Europa (inizialmente in Francia e in Finlandia), per studenti;

- Inviti di docenti o esperti dall’estero per brevi periodi presso la nostra scuola.

Nei prossimi mesi l’Agenzia Nazionale Erasmus+ assegnerà all’Istituto i fondi per il primo anno di accreditamento e sarà così possibile programmare le prime partenze.

“Al momento - afferma il prof. Buongarzone - teniamo a sottolineare come questo accreditamento rappresenti l’inizio di un percorso che ci porterà, di qui al 2027, a dare un respiro sempre più europeo all’esperienza scolastica dei nostri allievi e dei nostri docenti potenziando le attività di internazionalizzazione già presenti nell’Istituto, che già conta stabilmente su lettori madrelingua inglesi e francesi grazie al contributo della Fondazione CRC e che ogni anno accoglie studenti dal MIT di Boston per una co-docenza in inglese di una materia scientifica”.



Il preside ringrazia particolarmente coloro che si sono spesi in maniera professionale, con entusiasmo e lungimiranza, per raggiungere questo traguardo, le professoresse Lucia Toppino del Liceo Classico e Giulia Ferrero del Liceo Artistico.