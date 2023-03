Gli Alpini di Barge usufruiranno gratuitamente di un'auto messa a disposizione dal Comune

Il Comune di Barge e l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge hanno sottoscritto una convenzione che consente agli Alpini della sezione locale di usufruire gratuitamente di un veicolo di proprietà del Comune.

Si tratta di una Fiat Panda, consegnata direttamente dal Sindaco Ivo Beccaria e dall’Assessore Maurizio Rasetto all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge nella giornata di domenica 26 marzo scorso.

Grazie alla convenzione siglata, gli Alpini di Barge potranno utilizzare l'auto per attività di loro competenza. In cambio dell’utilizzo del veicolo si sono impegnati ad assicurare un’adeguata attività di vigilanza sul territorio in tutti i casi in cui si reputerà necessario.

Il Sindaco Beccaria esprime soddisfazione per questo accordo e ringrazia sentitamente l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge per il loro prezioso operato al servizio della nostra Comunità.