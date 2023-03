La Fondazione Ospedale Alba-Bra premia il Comune di Alba e di Bra per le pensiline degli autobus

Si è tenuto ieri, martedì 28 marzo, in occasione dell’anniversario dei 15 anni dalla nascita della Fondazione Ospedale Alba-Bra, il taglio del nastro dell’auditorium dell’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno e delle nuove pensiline degli autobus. Dal 2008 la Fondazione ha raccolto oltre 25 milioni di euro di donazioni per attrezzature, arredi e ricerca.

Per l'occasione, tra i vari riconoscimenti, sono stati premiati anche il sindaco di Alba Carlo Bo e il sindaco di Bra Gianni Fogliato per aver donato le pensiline degli autobus di fronte all’ospedale.

Il sindaco Carlo Bo: “Il 19 luglio 2020, in piena emergenza Covid, apriva l’ospedale unico di Verduno intitolato poco dopo alla memoria di due industriali di eccellenza del nostro territorio, Michele e Pietro Ferrero. Siamo qui oggi a festeggiare i quindici anni della Fondazione, nata grazie ad altri grandi uomini e donne di Langhe e Roero e portata avanti con passione da tutti i suoi componenti, a partire dal presidente Ceretto.



Un grazie doveroso va anche ai tantissimi benefattori che in questi anni hanno voluto finanziare i progetti della Fondazione, ognuno in base alle proprie possibilità, e a tutto il personale sanitario che lavora ogni giorno al servizio dei pazienti. In questi anni sono stati raggiunti risultati incredibili per far diventare il nostro nosocomio un’eccellenza non solo del territorio e della provincia ma, con l’impegno di tutti, anche della nostra regione”.