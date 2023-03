Per la Procura picchiò e rapinò l'amico lasciandolo svenuto: ora è processo

È proseguito davanti al tribunale di Cuneo il processo per rapina e lesioni a carico di F. A. B., un giovane originario della Costa d’ Avorio e residente a Peveragno, accusato di aver picchiato e derubato un suo amico. L’episodio sarebbe avvenuto in una notte del giugno 2021 quando la vittima, un cameriere, una volta uscito dal lavoro si recò ai giardini Fresia, a Cuneo. Qui incontrò l’imputato e la fidanzata di questo.

La coppia si offrì di dargli un passaggio a casa dato che erano di strada. “Quando siamo saliti in macchina F.A.B. e la fidanzata hanno iniziato a discutere – ha riferito in aula il giovane costituitosi parte civile -. Scesero dall’auto e lui iniziò a colpirla. Io mi sono messo in mezzo per difenderla e lui mi diede due pugni in faccia".

Il ragazzo svenne e quando si riprese, oltre a non trovare più la coppia, si accorse di essere stato derubato del marsupio che conteneva due cellulari, 20 euro, il bancomat e il permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Sul posto arrivò la Polizia che, avvisata da alcuni residenti che sentirono le urla, lo vide mentre si stava ripulendo il volto dal sangue.

La sorella della vittima, intanto, aveva provato a chiamare il cellulare del fratello. Al cellulare rispose l’imputato, che le confermò di avere il marsupio e che, a tempo debito lo avrebbe consegnato alla Polizia Municipale di Peveragno. Durante il ricovero del ragazzo, che durò 8 giorni, F.A.B. lo restituì. “Mancavano il permesso di soggiorno e il bancomat” ha riferito la parte civile.

Nell’ultima udienza, un sovrintendente della Questura ha confermato l’identificazione dell’imputato da parte della persona offesa e ha altresì illustrato la compatibilità delle celle agganciate dal telefono con l’orario dell’aggressione: “Il cellulare della vittima agganciò anche la cella di Peveragno, luogo id residenza dell’imputato” ha concluso.

A maggio la discussione.