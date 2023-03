Uova e colombe di Pasqua artigianali, un sapore unico e autentico

La Pasqua sta arrivando e cosa c'è di meglio di un delizioso uovo di Pasqua artigianale o una colomba per festeggiare questa occasione speciale?

Invece di optare per le classiche uova di cioccolato e colombe prodotte in serie, perché non provare qualcosa di unico e di alta qualità?

Le pasticcerie artigianali offrono una vasta selezione di uova di Pasqua fatte a mano, con ingredienti freschi e naturali che garantiscono un sapore unico e autentico. Ogni uovo è creato con cura e attenzione al dettaglio, rendendolo un'opzione ideale per fare un regalo speciale o per godersi un momento di dolcezza con la propria famiglia. Scopri le deliziose uova di Pasqua artigianali di Chocolat d’Art e regalati un'esperienza unica e deliziosa quest'anno

Max, maestro cioccolatiere, dedica a questa festa prodotti di altissima qualità che, sommati a tecnica e creatività, restituiscono un risultato sempre più prestigioso.

Da Chocolat d’Art di Cuneo, troverete il classico uovo di cioccolato disponibile nei gusti fondente e latte. A completare la proposta ci sono le classiche praline assortite e gli ovetti graditi in ogni occasione.

Per concludere Elio e Max ci precisano “… ricordiamo a tutti i clienti che possiamo personalizzare le uova nomi o sorprese che rederanno unico e indimenticabile il momento dell’apertura!”.

Per informazioni e ordinazioni telefonare al 349-5584173 oppure passare in negozio che rimarrà aperto tutti i giorni fino a Pasqua con orario continuato 6:00 – 18:00.

