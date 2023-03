Il nuovo brand Old Style Clothing debutta a Savigliano

Il 1° aprile, al Villaggio della Foglia in Piazza Schiapparelli 23 a Savigliano, si festeggia l'inizio della primavera e l'ingresso nello Store di una nuova realtà.



Dopo Cascina420 (CBD shop e delivery) e Fuku23 store (Sneaker e streatwear reseller) entra all'interno del negozio di Savigliano anche Old Style Clothing, negozio fino ad oggi solo online di vestiti vintage hip hop e non solo.



In occasione della giornata ci saranno sconti in negozio su tutti i prodotti delle tre le realtà fino al 50%: vestiti vintage, sneakers Nike, Jordan, Adidas, Supreme, tutta la linea di prodotti a marchio Cascina420 e tante novità.



Inoltre sono già in vendita sul sito internet i biglietti per partecipare alla consueta Raffle (premi in regalo: Nike Dunk Low- Buono da 100€ da spendere in Store - Jersey Karl Kani 90') che si ripete anche per questo evento primaverile con uno stock d’eccellenza di premi in palio e tanti Gadgets in regalo.



Saranno disponibili fino ad esaurimento 60 ticket con i quali si può provare ad aggiudicarsi uno degli esclusivi premi in palio, affrettatevi ad ordinare il vostro sul nostro sito (www.fuku23store.it).



La musica accompagnerà l’intero evento e sarà diretta da dj Saimon con la sua raccolta di vinili e sonorità funkeggianti; si inizierà alle 4:20pm fino alle ore 20:00 con estrazione premi alle ore 19:15.



Il Villaggio della foglia inoltre ci tiene ad annunciare l'orario di apertura estiva per tutti quelli che volessero passare a trovarli nei prossimi mesi per visitare lo store e la sempre più ampia collezione di vestiti, scarpe e Legal Weed.



Orari: Mercoledì/Sabato 12-20 - Domenica 14-19