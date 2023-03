Iniziati i lavori per una nuova cappella all'ospedale di Mondovì

Sono partiti oggi, giovedì 30 marzo, i lavori per la realizzazione della nuova cappella all'interno dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Un intervento che era stato richiesto già alcuni anni fa dalla Curia monregalese per avere la possibilità di avere la cappella in una posizione che fosse meno decentrata rispetto e più vicina al cuore dell'ospedale, in modo da essere più facilmente raggiunta dai fedeli e dai parenti dei degenti, per raccogliersi in preghiera.

Quella attuale si trova al piano seminterrato della struttura, nell’area prospiciente le camere mortuarie; quella nuova, invece verrà realizzata nell'ingresso principale, a fianco della hall di accoglienza.

L’iniziativa è finanziata dalla Diocesi di Mondovì, dalla fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dall’A.S.L. CN1.

"La nuova cappella - spiega l'architetto Marcello Boetti di Villanova Mondovì, che si è occupato della progettazione e cui è affidata la direzione lavori - riprende le forme curve che segnano alcuni importanti elementi dell’ingresso, per distinguersi dagli spazi propriamente dedicati agli uffici. All’interno si originerà uno spazio che tende ad abbracciare chi entra nella cappella, per cercare di plasmare un’atmosfera di accoglienza e di raccoglimento, senza spigoli, differente dai normali altri spazi dell’ospedale. L’asse longitudinale della cappella congiungerà ipoteticamente l’ingresso dell’ospedale, l’ingresso della cappella e la zona del presbiterio, fulcro della celebrazione eucaristica, inducendo lo sguardo verso di esso e costituendo un sottile invito ad una sosta altrettanto terapeutica.

Al suo interno si distinguerà uno spazio principale destinato ad aula liturgica, l’altare, la sede e l’ambone. Vi sarà poi un confessionale con un locale ben distinto e defilato sul lato sinistro, l’ufficio del cappellano dalla parte opposta, e una sacrestia alle spalle del presbiterio."

La realizzazione dell'intervento è stata affidata all’A.T.I. Ditta Avalis Costruzioni srl di Bagnolo e alla S.I.M.E.R. di Alba. Il fine lavori e l'inaugurazione della nuova cappella sono previsti entro l'estate.