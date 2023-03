Applausi al Toselli di Cuneo per un "assaggio" di Vocalmente

Nella splendida cornice dello storico Teatro Toselli di Cuneo domenica scorsa è stata protagonista la voce grazie ai Rebel Bit che hanno fatto il pieno di pubblico e di applausi per il loro concerto che è stato la perfetta chiusura di un’intensa giornata di workshop sulla musica a cappella.

Sul palco Lorenzo Subrizi, Guido Giordana, Paolo Tarolli e Giulia Cavallera, quattro artisti che hanno fatto della voce il loro strumento musicale e che domenica hanno dato ancora una volta prova del livello altissimo del loro progetto che trae forza non soltanto dalle qualità tecniche, ma anche dall’alchimia di un’amicizia e di legame artistico che li unisce da anni.

Fare musica e cappella, significa “mettere insieme le voci” tanto da non far quasi sentire la mancanza degli altri strumenti musicali. Ma soprattutto creare e trasmettere emozioni come è successo con gli ospiti speciali della serata, dal coro di voci bianche della Fondazione Fossano Musica, ai partecipanti al workshop che è in qualche misura una piccola anticipazione di ciò che sarà Vocalmente 2023. Durante la serata infatti è stato presentato il programma del festival che tornerà a Fossano dal 14 al 16 luglio di cui i Rebel Bit sono direttori artistici. Un progetto importante della Fondazione Fossano Musica che, come per le passate edizioni, mette insieme grandi concerti con artisti di prima grandezza e didattica. Lo hanno ricordato gli artisti sul palco durante la serata e lo ha ribadito il direttore della FFM, Gianpiero Brignone, in chiusura di una serata da ricordare. Con il concerto di domenica a Cuneo, parte ufficialmente il conto alla rovescia per Vocalmente 2023 che si preannuncia memorabile.