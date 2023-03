“Sognando la GDO”, convegno di Confindustria Cuneo

Tutte le nozioni fondamentali per un posizionamento efficace all’interno della Grande Distribuzione in una full immersion dedicata alle aziende associate.

La organizza Confindustria Cuneo nel workshop “Sognando la GDO” che si svolgerà martedì 4 aprile, un’intera giornata ideata insieme a importanti esperti del settore che hanno deciso di mettere il proprio background a favore degli imprenditori che vogliono diventare fornitori della Grande Distribuzione.

Come presentarsi alla GDO, i costi d’ingresso e quelli “nascosti”, gli audit, la valutazione dei concorrenti, le analisi sul prodotto, il posizionamento e il marketing predittivo: questi alcuni dei temi all’ordine del giorno, “ma non sono sufficienti solo i numeri - commenta Eliana Faccenda, Direttore Marketing e Commerciale di Confindustria Cuneo - i relatori accompagneranno le aziende in tutte le dinamiche legate al percorso di inserimento e rafforzamento della posizione in qualità di fornitore della Grande Distribuzione, anche nella valutazione di nuove strategie di marketing nell’ottica di trasmettere emozioni nei messaggi promozionali. Per questo, invitiamo le nostre aziende ad aderire a questo workshop, unico nel suo genere”.

Esclusivamente grazie all’acquisizione di informazioni, metodi e soluzioni è infatti possibile raggiungere l’obiettivo di posizionarsi nella GDO.

“Occorre avere un’approfondita conoscenza delle realtà distributive e delle insegne nazionali e locali – continua Eliana Faccenda - della capacità di effettuare le analisi necessarie per intuire le proprie potenzialità di posizionamento e tutto ciò che potrà succedere soprattutto dopo essere riusciti a coronare il sogno ed essere diventati finalmente fornitori di qualche insegna. Il focus fornirà tutti gli elementi per distinguersi nei processi di selezione della GDO grazie anche all’illustrazione di numerose case history di diversi settori”.

Iscrizioni online:

www.confindustriacuneo.it/calendario

Le sessioni di lavoro saranno due. Ore 10.00-12.30: Le basi del posizionamento nella GDO; Ore 14.00-16.30: Case history

Parteciperanno come relatori tre esperti in grande distribuzione e retail.

Alberto Martignone: Master in economia agroalimentare e 35 anni di esperienza in Coop, con collaborazioni in più campi insieme a Coop Consorzio Nord Ovest e Coop Italia.

Nicola Colabella: 30 anni di esperienza nelle ricerche di mercato in modo particolare per i settori: food, non food, drugstore, petfood, bricolage, personal care, home care, parafarmacia e fondatore dell’Osservatorio Freschissimi.

Pietro Saitta: Direttore creativo di input srl e co-fondatore di GRUPPO/input la prima agenzia diffusa d’Italia. Per oltre 25 anni fornitore di Coop Piemonte con grande esperienza nei settori Grande Distribuzione e Retail.