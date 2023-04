Camioncino prende fuoco, incendio alla segheria Gerbotto di Chiusa di Pesio

Non solo l'incendio boschivo. Praticamente nelle stesse ore in cui è scattato l'allarme in località Truna, i vigili del fuoco di Cuneo e Morozzo sono intervenuti anche per spegnere un incendio scoppiato nella segheria Gerbotto in frazione San Bartolomeo, nel comune di Chiusa di Pesio.

Per cause in corso di accertamento, un camioncino ha preso fuoco e le fiamme si sono estese anche ad un altro mezzo e quindi nel magazzino. La prontezza del titolare, che è riuscito a spingere i due mezzi all'esterno, ha evitato il peggio. La struttura ha subito dei danni, ma non è andata distrutta.

L'intervento di spegnimento e bonifica si è concluso in circa due ore, intorno alle 14 di oggi, sabato 1° aprile.